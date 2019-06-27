СБУ не располагает данными о передаче пленных

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины не располагает данными о передаче пленных с Донбасса.

В спецслужбе напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена ​​еще 26 декабря 2016 года.

"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков и считаем это позитивом... Односторонняя передача Украине пятнадцати лиц была осуществлена ​​еще 26.12.2016 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский связывает инициативы главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука по освобождению пленных с выборами в Верховную Раду.