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05.07.2019

СБУ обвинила вице-премьера в коррупционных схемах

Источник: Корреспондент.net

В СБУ заявили, что выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины (имя не называется). Об этом вечером в пятницу, 5 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, высокопоставленный член Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц.

"Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели ряд следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.

Как известно, одним из вице-премьер-министров в правительстве является Владимир Кистион, который ранее работал в Виннице начальником предприятия Винницаводоканал, а сейчас баллотируется по 11 мажоритарному округу в городе Винница.

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