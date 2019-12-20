СБУ ограничила иски Привата против Коломойского

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины потребовала от руководства ПриватБанка согласовывать с ней иски против бывшего владельца банка Игоря Коломойского, которые подаются в иностранные суды.

В письме СБУ выразила недовольство тем, что государственное финучреждение судится с Коломойским в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой. Также ПриватБанк просят в будущем без получения "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков.

Отмечается, что письмо от 17 декабря 2019 года подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.

В письме также отмечается, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.

"Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительно согласовывать иски, подаваемые в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от подачи новых исков", - говорится в письме СБУ.