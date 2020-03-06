СБУ отреагировала на информацию о ликвидации "Гиви"

Источник: Корреспондент.net

В Службе безопасности Украины сообщили, что Олег Сурегей, который рассказал о якобы "ликвидации" сепаратиста Михаила Толстых ("Гиви"), никогда у них не служил. Такое заявление пресс-служба СБУ опубликовала в Facebook .

"Учитывая распространения в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в СБУ", – говорится в сообщении.