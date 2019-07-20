СБУ пришла с обысками на ArcelorMittal Кривой Рог

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники Службы безопасности провели обыск на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог, сообщает Интерфакс-Украина 20 июля.

В СБУ агентству сообщили о проведении следственных действий в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по статье 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Как рассказал исполняющий обязанности гендиректора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов, сотрудники СБУ пришли с обыском "на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок".

"У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - говориться в пресс-релизе компании.

Иванов заявил, что у ArcelorMittal есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле 2019 года.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента", - сказал топ-менеджер.

Он также заявил о готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но, по его словам, обыски "эставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации" на предприятии.

Иванов призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал ArcelorMittal Кривой Рог за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.