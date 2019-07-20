Найти

20.07.2019

СБУ пришла с обысками на ArcelorMittal Кривой Рог

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники Службы безопасности провели обыск на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог, сообщает Интерфакс-Украина 20 июля.

В СБУ агентству сообщили о проведении следственных действий в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по статье 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Как рассказал исполняющий обязанности гендиректора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов, сотрудники СБУ пришли с обыском "на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок".

"У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения", - говориться в пресс-релизе компании.

Иванов заявил, что у ArcelorMittal есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле 2019 года.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента", - сказал топ-менеджер.

Он также заявил о готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но, по его словам, обыски "эставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации" на предприятии.

Иванов призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал ArcelorMittal Кривой Рог за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.

Новости раздела
Украина
20.07.2019
Венгрия хочет создать анклав на Закарпатье - МИД
С венгерским ирредентизмом также столкнулась Сербия, Словакия и Румыния, заявил украинский дипломат.
Украина
20.07.2019
В Украине массовые нарушения в "день тишины" – КИУ
В последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, но выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий.
Украина
20.07.2019
Выборы в Раду: авиация МВД заступила на дежурство
На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция Нацполиции и Нацигвардии будет мгновенной, заявил Аваков.
Украина
20.07.2019
Посол заявил о подрыве доверия Украины к Германии
За восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации, отметил Мельник.
Украина
20.07.2019
Посол заявил о подрыве доверия Украины к Германии
За восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации, отметил Мельник.
Украина
20.07.2019
СБУ пришла с обысками на ArcelorMittal Кривой Рог
На комбинат завели уголовное производство из-за загрязнение окружающей среды - экоцид.
Украина
19.07.2019
В Николаеве нашли остатки древнегреческой культуры
Обнаруженные под землей ценные древнейшие артефакты пролежали там свыше 2,5 тысяч лет.
Украина
19.07.2019
В корпорации Богдан ответили на обыски НАБУ
В компании заявляют, что следственные действия "необоснованные" и являются "политически мотивированным давлением".
Украина
19.07.2019
Омелян назвал указ Зеленского о дорогах "цирком"
Министр назвал указ президента о ремонте дорог "цирком на госуровне". "Дороги строятся только в бурном воображении ... для дорог нужны деньги!", заявил Омелян.
Украина
19.07.2019
Аваков готовит на выборы авиацию и спецназ
В день голосования будут задействованы спецназ и впервые система авиационной безопасности МВД, сообщил министр.
Украина
19.07.2019
Зеленский сообщил, когда будет новый генпрокурор
Кандидатуру нового генпрокурора внесут после формирования большинства в новоизбранной Раде.
Украина
19.07.2019
ЦИК сняла с выборов кандидата с 9 паспортами
Центризберком отменил регистрацию кандидата из Оппозиционной платформы - За жизнь Дмитрия Торнера.
В Николаеве нашли остатки древнегреческой культуры | Посол заявил о подрыве доверия Украины к Германии