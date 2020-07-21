СБУ признала захват в Луцке терактом

В Раде намерены защитить тех людей, кого используют аферисты под видом религиозных организаций.

Нардепы предлагают расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

Около двух тысяч граждан Украины находятся в заключении на территории Российской Федерации.

За границей в тюрьмах находятся семь тысяч украинцев

За январь-май 2019 года умерло 260 934 человек, а за аналогичный период текущего года скончались 239 967 человек.

Правоохранители отчитались о проведенной спецоперации по задержанию захватчика автобуса с заложниками в Луцке.

"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса Красниловка-Берестечко следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщегнии.

По захвату заложников в автобусе Луцке открыто дело по статье террористический акт, сообщила пресс-секретарь СБУ в Волынской области Иванна Полищук.

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