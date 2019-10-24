СБУ: В "ЛДНР" незаконно лишены свободы 245 человек

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода в четверг, 24 октября.

Отмечается, что работа по обмену удерживаемыми лицами с сепаратистами "ДНР" и "ЛНР" продолжается.

В СБУ отметили, что Киев принимает необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение освобождения всех незаконно лишенных свободы.

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается", – заявили в СБУ.

При этом в спецслужбе не ответиле на вопрос, сформирован список лиц для обмена удерживаемыми лицами с сепаратистами на Донбассе.