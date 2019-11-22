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22.11.2019

СБУ: в мэрии Одессы "провернули" сделку на 100 млн

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины проводит обыски в Одесском горсовете и в офисах фирм, причастных к хищению 100 млн гривен. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что государственные деньги присвоили руководители нескольких департаментов Одесской мэрии, которые провернули сделку.

Так, по данным СБУ, сначала чиновники горсовета создали искусственную кредитную задолженность одному из коммунальных предприятий. После выданный банком кредит выкупила связанная с чиновниками фирма. Коммерсанты увеличили существующий долг на 100 млн гривен и потребовали у мэрии его погашения.

На основании заведомо неправомерных материалов чиновников нескольких департаментов мэрии бюджетные деньги были перечислены фирме и присвоены участниками аферы.

По факту присвоения имущества из-за злоупотребления служебным положением открыто уголовное дело.

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