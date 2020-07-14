СБУ задержала автора "пленок Ермака" при получении $100 тыс

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники СБУ во вторник, 14 июля, задержали в Киеве двух граждан при получении взятки в $100 тыс. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По ее данным, задержанные обещали коммерсанту решить вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.

Фигуранты задержаны в столичной кофейне во время получения всей суммы взятки.

Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, где обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности.

"Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками", - подчеркнули в СБУ.

По данным офиса генерального прокурора, $100 тыс. якобы предназначались руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины, а также судье.

При этом передавать деньги задержанные не собирались, а собирались их присвоить, отмечают в офисе генпрокурора.