14.07.2020
СБУ задержала автора "пленок Ермака" при получении $100 тыс
Источник: Корреспондент.net
Сотрудники СБУ во вторник, 14 июля, задержали в Киеве двух граждан при получении взятки в $100 тыс. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По ее данным, задержанные обещали коммерсанту решить вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.
Фигуранты задержаны в столичной кофейне во время получения всей суммы взятки.
Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, где обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности.
"Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками", - подчеркнули в СБУ.
По данным офиса генерального прокурора, $100 тыс. якобы предназначались руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины, а также судье.
При этом передавать деньги задержанные не собирались, а собирались их присвоить, отмечают в офисе генпрокурора.
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