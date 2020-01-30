СБУ закрыла въезд для пяти тысяч россиян

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины с 2014 года запретила въезд для более чем пяти тысяч граждан России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в четверг, 30 января.

"Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянина", – говорится в сообщении.

При этом в спецслужбе отметили, что за 2019 год на территорию Украины был запрещен въезд 675 гражданам Российской Федерации.

Отметим, что МВД Украины запрещает въезд для еще большего количества россиян. Так, за 2019 год отказы получили 7,3 тысяч граждан РФ. В ведомстве отметили, что в среднем за сутки пограничники не пускают в Украину. На них срабатывает база данных о запрете въезда, или превышении срока пребывания, или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории.