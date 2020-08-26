Сценарий Венесуэлы. Сравнения ситуации в Беларуси

Источник: Корреспондент.net

Беларусь продолжает протестовать против режима Александра Лукашенко, а события в стране все чаще сравнивают с ситуацией в Венесуэле. В начале 2019 года латиноамериканская страна пережила похожий кризис: во многих городах прошли массовые протесты, которые жестко подавлялись. Президент Николас Мадуро в результате не покинул свой пост, однако в Венесуэле до сих пор фактически сохраняется двоевластие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию".

Так что же это за сценарий?

События в Венесуэле

Николас Мадуро впервые стал президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти Уго Чавеса. В 2018 году Мадуро был переизбран на второй президентский срок, что вызвало волну протестов по всей стране.

В январе 2019 года молодой председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя действующим президентом страны, что положило начало уже политическому кризису. Двоевластие в Венесуэле сохраняется до сих пор: часть стран (включая США и ЕС) признают главой государства Гуайдо, а часть (включая Россию и Китай) – заявляют о легитимности Мадуро.

Несмотря на стремительно падающий рейтинг Мадуро, он продолжает управлять страной, в то время как Гуайдо на достаточно долгий период практически сошел с политической арены. Тем не менее западные страны все еще выражают поддержку 37-летнему политику.

После того как Гуайдо провозгласил себя президентом, Верховный суд Венесуэлы запретил ему покидать страну, однако оппозиционер дважды нарушал этот запрет, отправляясь в поездку по странам Латинской Америки и в Вашингтон, после чего беспрепятственно возвращался в Венесуэлу.

Контроль над армией

Хуан Гуайдо с самого начала пытался переманить на свою сторону венесуэльских военных и даже утверждал, что его поддержали военнослужащие одной из баз в столице страны Каракасе. Однако в итоге практически все военное командование осталось верно Мадуро, никаких массовых увольнений среди рядового и офицерского состава за последние полтора года также не было зафиксировано.

Как и Александр Лукашенко, Мадуро может уверенно заявлять о полном контроле над армией, спецслужбами и полицейскими структурами.

Сравнения

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель также сравнил ситуации, в которых оказались президенты Беларуси и Венесуэлы во время политического кризиса.

"Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом. Как и не признаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - отмечал Боррель в интервью испанской газете El Pais.

О сходных чертах двух кризисов говорят и сами венесуэльские власти. На прошлой неделе глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса во время вручения ордена белорусскому послу Олегу Паферову выразил поддержку режиму Лукашенко. "Беларусь и Венесуэла сталкиваются с похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий", - сказал он.

Санкции

За последние два года США и другие западные страны периодически вводят все новые санкции против властей Венесуэлы и ограничивают работу своих компаний в этой стране. Это усугубляет экономические проблемы страны и делает выход из кризиса еще более сложным.

В частности, под санкции попала крупнейшая государственная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA. В январе прошлого года американские власти фактически запретили поставки главного экспортного товара страны - нефти - в США.

В июле этого года Высокий суд Великобритании постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам из венесуэльского золотого запаса, хранящегося в Банке Англии. До этого правительство Мадуро пыталось забрать из Банка Англии золото на сумму 1 млрд долларов, объясняя это необходимостью потратить эту сумму на борьбу с эпидемией коронавируса.

Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что жесткий санкционный режим будет введен и против белорусских властей, если Лукашенко не наладит диалог с ЕС и не прислушается к оппозиции.

Поддержка России

После массовых протестов в Венесуэле со страной практически перестали сотрудничать большинство государств ЕС и ключевые страны Латинской Америки. При этом Каракас продолжает принимать помощь от России и Китая. В венесуэльских СМИ и соцсетях периодически появляются фотографии российских транспортных самолетов с военными советниками и различными грузами для Каракаса.

Россия и Китай также являются одними из основных кредиторов Беларуси. Мадуро, в отличие от Александра Лукашенко, никогда не критикует Кремль и часто любит в восторженных выражениях рассказывать о своих дружеских чувствах к России. В ходе своего последнего визита в Москву в сентябре прошлого года он даже назвал Россию родиной.