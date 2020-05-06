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06.05.2020

Счетная палата выявила недостатков на 50 млрд грн

Источник: Корреспондент.net

В 2019 году Счетная палата провела проверки 602 объектов и выявила там нарушений и недостатков на общую сумму почти 50 млрд грн. 

"За прошлый год мы проверили 602 объектов. Объем проверенных средств во время аудитов - более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года - это самый большой показатель. Мы подготовили и утвердили 77 отчетов. Сумма нарушений, которую установили наши аудиторы в 2019 году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году. Если в 2018 году мы установили 17 млрд грн, то в 2019 - 49,76 млрд грн ", - информировал Пацкан.

Глава Счетной палаты добавил, что 65% обнаруженных нарушений (более 32,1 млрд грн) - нарушение бюджетного законодательства, почти 30% (14,7 млрд грн) - неэффективное управление средствами и их неэффективное использование, еще 6% (почти 3 млрд грн) - нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

По результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий в виде анализов установлено недостатков, а также недопоступлений в государственный бюджет на общую сумму почти 38,8 млрд грн.

Пацкан также отметил, что из рекомендаций, предоставленных Счетной палатой в 2018 и 2019 годах по результатам аудитов, до конца 2019 года полностью или частично выполнено 75,6%. Предыдущий показатель был на уровне 62%.

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