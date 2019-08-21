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21.08.2019

Сдал взяточника - получил деньги. Борьба с коррупцией по-новому

Источник: Корреспондент.net

Сдал коррупционера – получил деньги. В команде Владимира Зеленского придумали новый способ борьбы с коррупцией: людям, которые разоблачили коррупционера, отдадут 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенной взятки.

Предложение ЗеКоманды

“Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Соответствующие проекты законов, которые регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных преступлениях, правах и гарантиях защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию информации, уже готовятся в Офиса президента, Владимир Зеленский внесет их как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Будут доносить?

“Эта инициатива власти не самая умная идея, которая возникает в рядах Слуги народа. Где-нибудь в Германии или другой стране Европы подобные вещи и могли бы работать правильно, но не в Украине. Понятно, что “стучать” будут не на тех, кто берет взятки, а на тех, кого нужно убрать, с кем нужно свести счеты – на начальника, соседа”, - отмечает политолог Андрей Золотарев.

Эксперт добавил, что большинство тех, кто работает “в системе” и берут взятки, своих недобросовестных коллег закладывать не станут.

“Те, кто находится в системе – они повязаны обетом молчания. Сейчас взятки берутся и вопросы решаются современными методами. Офшоры, счета в банках и прочее”, - считает он.

Вопрос безопасности

"Скорее, инициатива станет очередным поводом для определенной коррупции. Во-первых, крайне сложно будет установить ущерб и ту сумму, которую государство будет получать. Во-вторых, должны быть конкретные суммы, которые в дальнейшем взыщут. Иначе произойдет, что после разоблачения и в бюджет не попадет ни копейки, и самому разоблачителю", - считает юрист Ростислав Кравец.

Адвокат также задался вопросом, откуда будут браться средства на содержание и защиту армии разоблачителей:

"Нужно быть объективными – многие схемы настолько криминализированы, там идут такие громадные потоки, что вопрос здоровья и жизни самих разоблачителей будет стоять очень актуально. И за чей счет это все будет содержаться, если государство в конце концов не получит затрат?"

По словам Кравца, в Украине часто происходят ситуации, когда правоохранительные органы ненадлежащим образом проводят следствие.

"В результате человек формально якобы должен нести ответственность. Но юридически документы составлены неверно, либо адвокаты хорошо сработали, и в итоге не наступила ответственность, как и компенсация. Тогда государство должно нести затраты на выплату теоретического вознаграждения? А если речь будет идти о серьезных преступлениях, то человеку нужно позаботиться не только о своей защите, а и о защите своей семьи", - отмечает Кравец.

Эксперт группы по реформированию органов правопорядка Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин также считает вопрос безопасности заявителей первоочередным.

“Для разоблачения коррупции необходимо обеспечить безопасность такому человеку, его родным и близким. На мой взгляд, без должной системы защиты обличителей, все это не заработает на полную мощность. Если люди и дальше будут бояться сообщать о преступлениях своего руководителя или о коррупции среди коллег в государственном учреждении, то никакие 10% их не будут стимулировать. Более того, из американского опыта, это не только о физической безопасности, но и о гарантии не увольнения с работы и подобные вещи. Это же не столько о журналистах-расследователях, сколько о простых людях, которые ежедневно видят вокруг себя коррупцию. Но вопрос физической безопасности, учитывая нападения на гражданское общество последних лет, - самое главное”, - резюмировал Крапивин.

Как работает у других

В США используется материальная модель поощрения в виде 15, а иногда даже и 25% от суммы взятки, а в Южной Корее за сообщение о коррупционных нарушениях гражданин может получить до 2 миллионах долларов.

В США защита предоставляется только государственным служащим. В Великобритании, Южной Корее, ЮАР и Японии защита предоставляется как государственным служащим, так и работникам частного сектора. В Австралии и Великобритании защита предоставляется как постоянным работникам, так и консультантам, контрагентам, временным и бывшим работникам, стажерам и т. д.

В Канаде, США и Южной Корее существует специальный государственный орган, уполномоченный принимать заявления о коррупции, предоставлять защиту и проводить расследования. В Великобритании, ЮАР и Канаде заявитель обязан сделать «внутреннее» заявление о коррупции, прежде чем обращаться во внешний орган. В Великобритании также рекомендуется обращаться с заявлением в СМИ только в крайних случаях. В Канаде и США предусмотрена уголовная ответственность лиц, нарушающих права заявителя о фактах коррупции.

На данный момент механизм вознаграждений наиболее отлаженно работает в США. Некоторые примеры. В 2009 году Джону Копчински, взявший на себя ответственность за заявление, и группа сотрудников одного из крупнейших производителей медикаментов Pfizer получили вознаграждение в 102 миллиона долларов за сообщение о нелегальном продвижении лекарства против артрита Bextra. В 2012 году анонимный заявитель получил вознаграждение в 2 миллиона долларов за подтвердившееся предположение о том, что компания Illinois Tool Work использовала мошенническую схему для уклонения от уплаты налогов, в результате которой государственная казна недополучила 383 миллиона долларов.

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