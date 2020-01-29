"Сделка века" от Трампа. Что это значит для мира

Источник: Корреспондент.net

Дональд Трамп пытается решить вопрос, который не удается сдвинуть с мертвой точки десятилетиями - урегулировать арабо-израильский конфликт. Для этого президент США разработал, как он говорит “сделку века”.

Вот только пойдут ли стороны на нее – вопрос открытый.

Предложения Трампа

Политическая часть плана Трампа описана на 50 страницах, экономическая часть - на 30.

Предполагается, что подготовительный период перед началом реализации плана продлится примерно 4 года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие на "сделку века". Во время подготовительного периода Израиль сможет строить жилье в рамках утвержденных проектов в поселениях, но не сможет расширять их границы или утверждать новые проекты.

В плане отображена концепция "двух государств для двух народов" - израильтян и палестинцев.

Столицей Палестины будет восточный Иерусалим, США откроют там свое посольство для палестинцев. Также Иерусалим останется и столицей Израиля. Палестинцы должны прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян. Согласно плану, Палестина удвоит свою территорию, а между различными территориями и анклавами предусмотрено строительство дорог и мостов.

В случае согласия с условиями плана, новое палестинское государство получит от США 50 миллиардов долларов инвестиций. В США считают, что это поможет создать 1 миллион новых рабочих мест.

Также США выступают за сохранение статуса-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.

При этом американский президент предупредил, что его план может стать последним шансом для палестинцев обрести собственное государство.

Трамп отметил, что палестинцы "заслуживают намного лучшей жизни". По его словам, данный план представляет собой "самое детализированное предложение" по ближневосточному урегулированию, которое когда-либо выдвигалось.

Реакция Палестины

В Секторе Газза план Трампа встретили протестами. Протестующие жгут портреты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На одном из изображений Трампа написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".

В ходе протестов представители ХАМАС выразили поддержку главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и приветствовали его призыв к проведению встречи палестинских движений ХАМАС и ФАТХ.

Реакция в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложение Трампа раскритиковал. Ему не понравилась, в первую очередь, передача Иерусалима Израилю.

По его словам, проект Трампа никак не поможет урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем. С критикой “сделки века” выступил и официальный представитель возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик. “Этот план направлен на порабощение палестинцев”, — заявил он, назвав “сделку века”, предложенную Трампом, “планом оккупации, игнорирующим законные требования Палестины”.

В Кремле заявили, что Россия продолжает анализировать “сделку века”. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам в 50 миллиардов долларов, но не факт, что оно сработает.

“Корни проблем данного конфликта не в экономике, и решить их покупкой лояльности точно не получится. Все должны сохранить лицо и получить то, что составляло цель не одного поколения. За это проливали кровь, и это глубже, чем территориальный спор. Один статус Иерусалима стоит многого”, - считает Косачев.

Мнения экспертов

Доктор востоковедения Дина Лиснянская считает, что сделка имеет все шансы на успех. Эксперт обращает внимание на то, что предложение Трампа в корне меняет главную палестинскую парадигму "евреи забрали наши земли, им тут нет места" - на более общеарабскую парадигму "тут всегда жили мусульмане, христиане и евреи. Всем есть место".

“50-миллиардные инвестиции, строительство крупных инфраструктурных объектов, создание миллиона (а хоть бы и меньше) рабочих мест - эти обещания, заложенные в плане, молча поддержаны сегодня подавляющим большинством палестинцев. Они не скажут этого, боясь репрессий, но знают, что это - их шанс покончить с зашкаливающей безработицей, нищетой, отключениями то света, то воды. И власти, как бы они не хотели обменять это на "национальную идею", тоже не могут полностью игнорировать фактор народного гнева: еще немного, и плотину может прорвать, а тогда не поздоровится никому - ни коррумпированным чиновникам, ни всемогущим борцам за идею, ни бизнесменам, живущим в роскоши на фоне всеобщих голода и разрухи. Обещание 50 миллиардов и готовность Саудовской Аравии, ОАЭ и даже Катара принять участие в финансировании "сделки века" - сильнейший козырь в плане Трампа, укрепляющий оптимизм в его отношении”, - считает Лиснянская.