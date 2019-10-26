Секретарь СНБО возглавил центр кибербезопасности

Источник: Корреспондент.net

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов стал главой Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ №771/2019 президента Владимира Зеленского был опубликован в субботу, 26 октября.

"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О ​​Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.