Сельхозпроизводство в Украине замедлило падение

Источник: Корреспондент.net

Производство агропродукции в Украине за январь-июль упало на 11,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом в среду, 19 августа, сообщила Государственная служба статистики.