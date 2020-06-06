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06.06.2020

Семь регионов не готовы к ослаблению карантина

Источник: Корреспондент.net

В Украине шесть областей и город Киев не соответствуют определенным критериям и не могут перейти на следующий этап ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом по состоянию на субботу, 6 июня, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, на следующий этап ослабления ограничений не готовы перейти город Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Из них в Киеве, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях на текущую дату недостаточный уровень инцидентности, то есть количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, что для ослабления карантина должен составлять менее 12.

В Донецкой области недостаточный уровень охвата тестированием, который должен быть не ниже уровня инцидентности. То есть, среднее количество тестирований методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних 7 дней должен составлять более 12 на 100 тыс. населения.

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