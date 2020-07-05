Семь сел на Львовщине могут быть затоплены

Источник: Корреспондент.net

Во Львовской области поднялся уровень воды в реке, что может спровоцировать прорыв дамбы.

"Во второй половине суток 5 июля на р.Стрвяж у с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны", - сказано в сообщении.

При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе.

Спасатели имеют в виду такие населенные пункты: Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижне, Остров, Луки, Хлопчицы.