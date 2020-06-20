Семьи погибших медиков начнут получать выплаты

Источник: Корреспондент.net

Семьи медиков, которые погибли из-за коронавируса, начнут получать выплаты со следующей недели. Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, говорится в пресс-службе Офиса президента.

"Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибшим из-за коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены семьи в случае смерти медицинского работника от заболевания при выполнении профессиональных обязанностей получат 1 млн 575 тысяч 500 гривен.