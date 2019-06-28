Сенат США одобрил $300 млн военной помощи Украине

Источник: Корреспондент.net

Сенат США в четверг, 27 июня, одобрил проект военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинает действовать 1 октября − ред.), который предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше суммы ассигнований нынешнего года.

При этом из всей суммы помощи 100 миллионов долларов предусмотрено только на летальные виды вооружений.

В посольстве уточнили, что в документе Сената предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками.