28.06.2019
Сенат США одобрил $300 млн военной помощи Украине
Источник: Корреспондент.net
Сенат США в четверг, 27 июня, одобрил проект военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинает действовать 1 октября − ред.), который предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.
Отмечается, что Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше суммы ассигнований нынешнего года.
При этом из всей суммы помощи 100 миллионов долларов предусмотрено только на летальные виды вооружений.
В посольстве уточнили, что в документе Сената предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками.
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