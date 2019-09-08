08.09.2019
Сенцов завел страницу в Twitter
Источник: Корреспондент.net
В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения.
В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.
На эту страницу подписалось уже более 5000 пользователей.
Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.
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