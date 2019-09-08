Сенцов завел страницу в Twitter

Источник: Корреспондент.net

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения.

В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.