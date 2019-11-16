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16.11.2019

Сепаратисты 9 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в течение суток сепаратистские вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в субботу, 16 ноября, пресс-центр Операции объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Пять обстрелов позиций украинских военных были осуществлены районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, в частности:

- неподалеку от Майорска – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды у Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского и Попасной - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток совершено четыре обстрела позиций украинских военных:

-  у Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Лебединского и Березовой - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды у Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - уточнили авторы сообщения.

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