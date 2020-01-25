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25.01.2020

Сепаратисты блокируют патрули ОБСЕ – штаб ООС

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе. Об этом в субботу, 25 января.

Отмечается, что 24 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители незаконных вооруженных формирований снова запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ у участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В отчете СММ отмечается, что в результате наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ. Представители патруля СММ заявили, что гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

"Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований и нарушения Минских договоренностей", - обращает внимание Украинская сторона СЦКК.

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