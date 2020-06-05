Сепаратисты никого не пропускают через КПВВ

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную Киеву территорию, также ограничивается въезд на оккупированные территории представителей международных организаций.

По его словам, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - сообщил Резников.

При этом украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.