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05.06.2020

Сепаратисты никого не пропускают через КПВВ

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную Киеву территорию, также ограничивается въезд на оккупированные территории представителей международных организаций. 
По его словам, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.
 
"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - сообщил Резников.
 
При этом украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.
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