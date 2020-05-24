24.05.2020
Сепаратисты обстреляли мирных жителей Каменки
Источник: Корреспондент.net
На Донбассе сепаратисты с запрещенных 122-мм артиллерийских систем обстреляли два дома в поселке Каменка - обошлось без жертв, об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Обстреляли дачные строения в поселке Каменка. Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешнюю стену и кровлю. К счастью в результате преступных действий захватчиков никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом сепаратисты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование минских договоренностей и международного гуманитарного права.
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