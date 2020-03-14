Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе сегодня зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов.

С полуночи сепаратисты из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районах ответственности оперативно-тактических группировок Восток и Север.

Под обстрел попадали укрепления подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Березово, Старогнатовка, Павлополь, Новолуганское, Шумы и Гладосово.

"Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.