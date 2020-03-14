14.03.2020
Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов
Источник: Корреспондент.net
На Донбассе сегодня зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов.
С полуночи сепаратисты из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районах ответственности оперативно-тактических группировок Восток и Север.
Под обстрел попадали укрепления подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Березово, Старогнатовка, Павлополь, Новолуганское, Шумы и Гладосово.
"Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.
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