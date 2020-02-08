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08.02.2020

Сепаратисты шесть раз обстреляли позиции ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник дважды обстрелял позиции украинских военных:

  • неподалеку Новомихайловки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:

  • дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мины из 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов;
  • рядом с Крымским - из противотанкового ракетного комплекса сепаратисты осуществили 2 выстрела;
  • в районе населенного пункта Гладосово - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

С начала этих суток сепаратисты из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и 120-мм минометов – 16 мин по защитникам Орехово. Потерь нет.

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