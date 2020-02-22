22.02.2020
Сепаратисты снова совершили атаку на ВСУ
Источник: Корреспондент.net
Сепаратисты ночью 22 февраля совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, сегодня ночью вблизи населенного пункта Новотошковское противник под огневым прикрытием из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ и отбили атаку противника. О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.
"В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - заявили в штабе.
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