Сепаратисты снова совершили атаку на ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты ночью 22 февраля совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня ночью вблизи населенного пункта Новотошковское противник под огневым прикрытием из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ и отбили атаку противника. О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.

"В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - заявили в штабе.