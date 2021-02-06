06.02.2021

"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg

Источник: РБК-Україна

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода "Северный поток-2". Однако, новое консервативное правительство может признать его строительство бессмысленным.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию.

"И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", - пишет Bloomberg.

Треть левоцентристских партий Германии требуют остановки "Северного потока-2". Среди христианских демократов также есть политики, которые разделяют такую точку зрения.

Меркель, как говорится в статье, знает, что "Северный поток-2" продлится только до федеральных выборов в сентябре.

Напомним, правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода "Северный поток-2". Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.

Отметим, в Государственном департаменте США заявили о намерении ввести санкции против всех участников проекта "Северный поток-2" после его строительства или сертификации.

Новости раздела
Мир
09.02.2021
В сети появились первые скриншоты Android 12
Мир
09.02.2021
Росія розширила список економічних санкцій проти України
Мир
09.02.2021
Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази"
Мир
06.02.2021
Українцям розширили перелік заборонених для подорожей країн (СПИСОК)
Мир
06.02.2021
Интервью AP: Китай предоставил команде ВОЗ полный доступ в Ухань
Мир
06.02.2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg
Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода "Северный поток-2"
Мир
02.02.2021
США готові зняти санкції з "Північного потоку-2" при виконанні Берліном умов: всі вони стосуються України
Мир
02.02.2021
Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки
Мир
01.02.2021
Із ким Україна воює за «Мотор Січ»: що відомо про мільйонера з Китаю
31 січня 2021 року СБУ звинуватила компанії, пов’язані з китайським бізнесменом Ван Цзином, у «спробах рейдерського захоплення» «Мотор Січі»
Мир
31.10.2020
Война Армении и Азербайджана за Карабах: что принес месяц боев
Азербайджан пытается силой оружия вернуть Нагорный Карабах, новый виток боев продолжается с 27 сентября. Что произошло за это время?
Мир
31.10.2020
ЕС предостерег Турцию от бойкота французских товаров
Призыв Эрдогана к бойкоту французских товаров нарушает договоренности, заключенные между Турцией и ЕС, и еще больше отдаляет Анкару от Европы, заявил представитель Еврокомиссии.
Мир
31.10.2020
Корейцы испытают на ЧАЭС свои технологии
В рамках соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI выполнят пенную очистку фрагментов бетонных и стальных конструкций от радиоактивного загрязнения.
Мир
31.10.2020
В ЕС резко выросло число смертей от COVID - ВОЗ
Ежесуточное количество смертей в европейских странах увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.
Мир
27.10.2020
Байден опережает Трампа по популярности - опрос
За демократа готовы проголосовать 51% участников опроса, тогда как за нынешнего лидера-республиканца - 40%.
Мир
20.10.2020
Біля берегів Аляски стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі
Мир
20.10.2020
"Золоті паспорти": Єврокомісія запустила процедуру порушень проти Кіпру та Мальти
Мир
16.10.2020
Справа нацгвардійця Марківа: cуд прийняв новий переклад його слів, який доводить невинуватість
Мир
16.10.2020
МЗС відреагувало на звинувачення Мінська в недружніх діях України
Мир
16.10.2020
«РОССИЯ ИСПУГАЛАСЬ ПРАВДЫ». В МИД УКРАИНЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПОСТУПОК КРЕМЛЯ
Мир
16.10.2020
У Франції поліція проводить «коронавірусні» обшуки у міністрів
Мир
16.10.2020
Україна в ОБСЄ закликала приєднатися до платформи з деокупації Криму
Мир
16.10.2020
Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук, їй загрожує колонія
Мир
15.10.2020
NASA подписало соглашение об освоении Луны с семью странами
Помимо США, к программе "Артемида" присоединились Австралия, Канада, Италия, Люксембург, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Япония.
Мир
08.10.2020
МИД РФ считает штраф Польши Газпрому политическим
Варшава в угоду Вашингтону пытается заблокировать Северный поток-2, чтобы создать альтернативный хаб для продажи американского СПГ, говорит Захарова.
Мир
08.10.2020
В Нагорном Карабахе под обстрел попал собор
Во время ракетного обстрела со стороны Азербайджана был поврежден христианский храм в городе Шуши.
Мир
08.10.2020
Британия расширила квоты на украинские товары
В Минэкономики объяснили суть подписанного Украиной с Великобританией торгового соглашения.
Мир
08.10.2020
В ОДКБ назвали условие помощи Армении в Карабахе
Пока Армения не обращалась за помощью к ОДКБ. Но ее предоставят, если страна подвергнется военной агрессии.
Мир
07.10.2020
Bloomberg назвал единственную процветающую страну Европы
Большинство стран не могут оправиться от пандемии и спровоцированного ею экономического кризиса.
Мир
07.10.2020
У Трампа нашли антитела к коронавирусу
Дональд Трамп не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации, заверил лечащий врач.
Мир
07.10.2020
Британия поможет в развитии ВМС – Минобороны
Речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, отметил министр Андрей Таран.
Мир
06.10.2020
Азербайджан начал масштабное наступление в зоне карабахского конфликта
Как Баку, так и Ереван сообщают о наступлении азербайджанской армии на южном направлении. Армянский премьер Пашинян заявил, что Армения готова на взаимные уступки, но только если на них пойдет и Азербайджан.
Мир
06.10.2020
Тихановская в Берлине: встречи с канцлером, "зелеными" и консерваторами
Экс-кандидат в президенты Беларуси продолжает вести переговоры с политическими деятелями Германии. После беседы с канцлером она встречалась сначала с депутатами фракции "зеленых", а затем - с консерваторами.
Мир
06.10.2020
ВТО улучшила прогноз относительно мировой торговли
В 2020 году падение мировой торговли превысит 9%, но уже в следующем году ожидается рост более чем на 7%, считают в ВТО.
Мир
06.10.2020
Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
Ангела Меркель призвала прекратить огонь и начать мирные переговоры для снижения напряженности в регионе.
Мир
06.10.2020
Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку
Парламент назначил на эту должность Садыра Жапарова вместо Кубатбека Боронова. Также сменился спикер парламента.
Мир
05.10.2020
Убийство Тихого океана. Что произошло на Камчатке?
Гринпис назвал ситуацию экологической катастрофой, но власти Камчатки заявили, что о масштабном загрязнении воды речи пока не идет.
США готові зняти санкції з "Північного потоку-2" при виконанні Берліном умов: всі вони стосуються України | Интервью AP: Китай предоставил команде ВОЗ полный доступ в Ухань