"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg

Источник: РБК-Україна

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода "Северный поток-2". Однако, новое консервативное правительство может признать его строительство бессмысленным.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию.

"И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", - пишет Bloomberg.

Треть левоцентристских партий Германии требуют остановки "Северного потока-2". Среди христианских демократов также есть политики, которые разделяют такую точку зрения.

Меркель, как говорится в статье, знает, что "Северный поток-2" продлится только до федеральных выборов в сентябре.

Напомним, правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода "Северный поток-2". Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.

Отметим, в Государственном департаменте США заявили о намерении ввести санкции против всех участников проекта "Северный поток-2" после его строительства или сертификации.