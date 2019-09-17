Северный поток-2: уложено почти две тысячи км труб

Источник: Корреспондент.net

В ходе строительства газопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря уложено 1989 км труб, строительство завершено на 81%. Об этом сообщает российский Газпром во вторник, 17 сентября.

"Продолжается строительство газопровода Северный поток-2. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода - около 81% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.