17.09.2019
Северный поток-2: уложено почти две тысячи км труб
Источник: Корреспондент.net
В ходе строительства газопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря уложено 1989 км труб, строительство завершено на 81%. Об этом сообщает российский Газпром во вторник, 17 сентября.
"Продолжается строительство газопровода Северный поток-2. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода - около 81% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.
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