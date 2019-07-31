Северный поток-2: в сенате США одобрили санкции

Источник: Корреспондент.net

Новые санкции по Северному потоку-2 одобрил комитет сената США по международным делам.

Санкции коснутся компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Стоит отметить, что на сайте комитета указано, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили.

Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против. После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.