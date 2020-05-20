Северный поток освободили от правил ЕС - оператор

Источник: Корреспондент.net

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод Северный поток из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает в среду, 20 мая, компания-оператор проекта Nord Stream AG.

Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года.

"Согласно решению освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Первая нитка Северного потока была запущена в 2011 году, а новое газовое законодательство ЕС вступило в силу в декабре прошлого года.

Стоит отметить, что решение не касается Северного потока-2, который немецкий регулятор на прошлой неделе отказался выводить из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.