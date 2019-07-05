Shell сообщила о новой остановке нефтепровода "Дружба"

Источник: DW

Российские поставки нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург вновь прерваны. Представитель энергетического концерна Shell в пятницу, 5 июля, подтвердил соответствующее сообщение газеты Handelsblatt.

Так же, как и в апреле, в поставляемой из России нефти обнаружена слегка повышенная концентрация органических хлоридов, что может причинить ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов. С поставщиками и оператором нефтепровода "Дружба" ведутся переговоры с целью выяснить причины неполадок, сказал представитель Shell. Одновременно он подчеркнул, что снабжение нефтепродуктами обеспечено.

Поставка нефти-сырца из России осуществляется через гавань Ростока. На заводе PCK в Шведте ежегодно перерабатывается 12 млн тонн нефти в такие продукты, как дизельное топливо, бензин, керосин, сжиженный газ и битум. На предприятии работают 1200 человек. Акционерами PCK являются Rosneft Deutschland, Shell Deutschland и AET. Помимо завода в Шведте, трубопровод "Дружба" поставляет нефть и на нефтеперерабатывающий завод в городе Лёйна в федеральной земле Саксония-Анхальт.