Найти

03.07.2020

Схема в налоговой: бюджет получил 9 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

После ликвидации схему в Государственной налоговой службе в государственный бюджет поступил 9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, 3 июля.

Указано, что незаконное формирование сумм налоговых кредитов для предпринимателей по НДС происходило, в частности, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем, которое исказило процессы обработки информации.

"Мы с помощью СБУ и Министерства цифровой трансформации установили, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела существенную и очень опасную погрешность в алгоритме работы. Эта погрешность не соответствовала действующему законодательству", – рассказал замглавы Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников в ходе брифинга.

По его словам, благодаря этой погрешности мошенники могли имитировать свое соответствие критериям безусловной регистрации. Система считала их добросовестными налогоплательщиками, поэтому их налоговые накладные не проверялись на предмет риска.

В то же время вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что интенсивная работа по преодолению схемы продолжалась последние несколько месяцев благодаря СБУ, новому руководству Минфина и ГНС, которая впервые в истории Украины предоставила доступ для полноценного аудита информационных систем.

"По нашей информации, это была одна из крупнейших коррупционных схем за всю историю Украины. И она сегодня была полностью остановлена. Мы это чувствуем по информационным кампаниям и атакам на руководство Министерства финансов и на руководство налоговой и СБУ", – заявил вице-премьер-министр.

Новости раздела
Украина
04.07.2020
Степанов: Коронавирус будет преодолен
Прогнозировать примерные сроки прекращения новых случаев заболевания COVID-19 министр здравоохранения не стал.
Украина
04.07.2020
В ОП рассказали о результате переговоров в Берлине
Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей Нормандской четверки, в то же время Россия взяла паузу.
Украина
04.07.2020
В Украине более 900 случаев COVID-19 за сутки
За прошедшие 24 часа 15 человек с коронавирусом умерли, а еще 597 выздоровели. Общее число заразившихся достигло 47 677.
Украина
04.07.2020
Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ
Глава государств после консультаций с представителями банковского сектора получил три списка кандидатов на должность руководителя Нацбанка.
Украина
04.07.2020
Зеленский оценил Большую стройку на Одесчине
Глава государства ознакомился с инфраструктурными проектами, которые реализуются в Одесской области в рамках программы Большая стройка.
Украина
04.07.2020
Шмыгаль: Уничтожим схемы в налоговой и на таможне
Уже второй месяц подряд с начала года госбюджет выполняется за счет перечислений от НАК Нафтогаз Украины, ПриватБанка и Национального банка.
Украина
04.07.2020
Минобразования ищет замену дистанционной учебе
В министерстве обсуждаются запасные варианты: смешанная форма посещения школы или введение нескольких смен обучения.
Украина
03.07.2020
В Раде депутаты поссорились с Разумковым
При рассмотрении закона, который должен освободить детей из неподконтрольных территорий от ВНО в парламенте возникла потасовка между нардепами из фракций ЕС и Слуги народа.
Украина
03.07.2020
Схема в налоговой: бюджет получил 9 млрд гривен
СБУ и Минцифры установили, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела очень опасную погрешность в алгоритме работы.
Украина
03.07.2020
В офис партии в Полтаве бросили гранату - нардеп
Неизвестный бросил гранату в открытое окно офиса, расположенного на первом этаже, заявляет Кива.
Украина
03.07.2020
Елена Зеленская излечилась от коронавируса
Первую леди выписали из больницы, но она продолжит лечение осложнений двусторонней пневмонии.
Украина
03.07.2020
НБУ назвал "красные линии" после отставки Смолия
Екатерина Рожкова призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству с Нацбанком.
В офис партии в Полтаве бросили гранату - нардеп | В Раде депутаты поссорились с Разумковым