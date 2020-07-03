Схема в налоговой: бюджет получил 9 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

После ликвидации схему в Государственной налоговой службе в государственный бюджет поступил 9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, 3 июля.

Указано, что незаконное формирование сумм налоговых кредитов для предпринимателей по НДС происходило, в частности, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем, которое исказило процессы обработки информации.

"Мы с помощью СБУ и Министерства цифровой трансформации установили, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела существенную и очень опасную погрешность в алгоритме работы. Эта погрешность не соответствовала действующему законодательству", – рассказал замглавы Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников в ходе брифинга.

По его словам, благодаря этой погрешности мошенники могли имитировать свое соответствие критериям безусловной регистрации. Система считала их добросовестными налогоплательщиками, поэтому их налоговые накладные не проверялись на предмет риска.

В то же время вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что интенсивная работа по преодолению схемы продолжалась последние несколько месяцев благодаря СБУ, новому руководству Минфина и ГНС, которая впервые в истории Украины предоставила доступ для полноценного аудита информационных систем.

"По нашей информации, это была одна из крупнейших коррупционных схем за всю историю Украины. И она сегодня была полностью остановлена. Мы это чувствуем по информационным кампаниям и атакам на руководство Министерства финансов и на руководство налоговой и СБУ", – заявил вице-премьер-министр.