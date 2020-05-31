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31.05.2020

Шесть регионов не готовы смягчать карантин – МОЗ

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 31 мая Киев и пять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. 

Согласно им, пока не готовы к ослаблению карантина столица Украины, а также Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих регионах объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

В частности, в Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания 100 тысяч человек за последние семь дней (инцидентности). При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице – 12,2.

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