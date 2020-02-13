Шесть телеканалов закодируют сигнал

Источник: Корреспондент.net

С конца февраля группа 1+1 медиа кодирует на своем спутнике канал УНИАН, также будет закодирован сигнал нишевых каналов MusicBox, Кус-кус, 36.6, Дача и Эпоха.

Отмечается, что телеканалы кодируют свой спутниковый сигнал системой условного доступа Verimatrix. Кодированный сигнал телеканалов будет подниматься на спутник Astra 4A через передающую станцию ​​телегруппы 1+1 media.

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, Трофей, Терра, Наука и Фауна.