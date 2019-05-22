Шестилетний ребенок выжил после падения с 23 этажа

Источник: Корреспондент.net

В Китае шестилетний мальчик выжил после падения с 23 этажа.

Инцидент произошел в городе Ханчжоу в понедельник, 20 мая. В доме, где играл ребенок идет ремонт, поэтому строители заменили бетонную плиту между двумя балконами на деревянную доску. Мальчик зашел на доску и провалился в вентиляционную шахту с 23 этажа.

Выжить ребенку помог кондиционер, на который он упал. Устройство смягчило удар, и мальчик отделался незначительными ушибами на руке и спине.