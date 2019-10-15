Ще одного бізнесмена, вихідця з України, заарештовано у США

Источник: ukrainian.voanews.com

Американського бізнесмена українського походження заарештували у Сан-Франциско. 46-річний Андрій Кукушкін фігурує в обвинуваченнях, висунутих прокурорами США проти Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Кукушкіна було заарештовано зранку в четвер в Сан-Франциско, повідомляє CBS News з посиланням на інформацію представника ФБР Вільяма Свіні.

Кукушкіна а також Парнаса та Фрумана звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків до виборчих кампаній двох кандидатів на політичні посади в американському штаті Невада. Внески по 10 000 доларів робились в інтересах російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес з розповсюдження марихуани. Фінансування політичних кампаній у США в інтересах іноземних діячів заборонене.

Кукушкіну, на відміну від Парнаса і Фрумана, не висувають звинувачень у діях в інтересах українського посадовця.

У тексті обвинувачення йдеться, що у липні 2018-го року усі чотири обвинувачені вступили у змову, щоб заснувати бізнес із рекреаційної марихуани, який фінансувався іноземним громадянином і через який оплачувалися їхні лобістські зусилля. При цьому вони приховували ім’я інвестора, через, як пояснив один із обвинувачених, Андрій Кукушкін, «його російське походження і параною навколо цього».

На початку діяльності бізнесмен перевів мільйон доларів на рахунки кампанії з-за кордону. Звітуючи, Парнас і Фруман вислали йому фотографії із американськими політиками. Далі бізнесмен пересилав по 10 тисяч доларів на пожертви різним кандидатам. Хоча із документів можна припустити, що обвинувачені мали намір реально займатися бізнесом із марихуаною, справа не пішла, йдеться в документах.