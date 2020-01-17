17.01.2020
Школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба
Источник: Корреспондент.net
Школьница из американского штата Флорида стала участницей интернет-флешмоба, в результате которого она подожгла себя и дом, пишет Daily Mail.
11-летняя девочка увидела в сети флешмоб, в котором люди обливались легковоспламеняющейся жидкостью и поджигали себя. Ребенок решил стать участником опасного действа.
Школьница облилась горючим и чиркнула спичкой. В спальне девочки начался пожар, который мгновенно распространился на весь дом. В соседней комнате находилось еще три человека, они успели эвакуироваться и не пострадали.
Сама участница странного эксперимента сильно обгорела. Она получила ожоги второй степени. У ребенка пострадали руки, живот, бедра и грудь. Девочка перенесла операцию.
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