Школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба

Источник: Корреспондент.net

Школьница из американского штата Флорида стала участницей интернет-флешмоба, в результате которого она подожгла себя и дом, пишет Daily Mail.

11-летняя девочка увидела в сети флешмоб, в котором люди обливались легковоспламеняющейся жидкостью и поджигали себя. Ребенок решил стать участником опасного действа.

Школьница облилась горючим и чиркнула спичкой. В спальне девочки начался пожар, который мгновенно распространился на весь дом. В соседней комнате находилось еще три человека, они успели эвакуироваться и не пострадали.

Сама участница странного эксперимента сильно обгорела. Она получила ожоги второй степени. У ребенка пострадали руки, живот, бедра и грудь. Девочка перенесла операцию.