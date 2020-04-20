Шмыгаль анонсировал продление карантина

Источник: Корреспондент.net

Правительство планирует продолжить карантин, смягчив его в некоторых сферах. Об этом в интервью сообщиил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает в понедельник, 20 апреля, РБК-Украина.

Глава Кабмина, в частности, привел недавно полученные правительством расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил Шмыгаль.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах", - пояснил глава правительства, отметив, что смягчения ожидаются уже на этой неделе.