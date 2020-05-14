Шмыгаль озвучил претензию к "зеленой" энергетике

Источник: Корреспондент.net

Украина в условиях энергетического кризиса не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время второй встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 14 мая.

Премьер отметил, что чистая энергия в Украине должна расти, развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе "зеленую" энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за "зеленую" энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии", – сказал Шмыгаль.

В Кабмине указали, что в процессе обсуждения "удалось максимально сблизить" позиции правительства, Минэкоэнерго и производителей возобновляемой энергии. Стороны договорились о доработке меморандума, а 18 мая планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.