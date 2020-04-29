29.04.2020
Шмыгаль провел заседание антикризисного штаба
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел первое заседание антикризисного энергетического штаба, говорится в пресс-центре правительства в среду, 29 апреля.
На заседании был утвержден состав штаба и представлен энергетический баланс Украины.
Участниками заседания стало руководство Минэкоэнерго, НКРЭКУ, Энергоатома, Укргидроэнерго, ГП Гарантированный покупатель, народные депутаты и все ключевые участники рынка. В общем Антикризисный штаб состоит из 32 членов.
Открывая заседание, глава правительства подчеркнул, что энергетический кризис находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными.
"Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже о подписаном сегодня энергетическом балансе Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - отметил премьер.
И.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець рассказала об основных вызовах в области энергетики и представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли страны..
Денис Шмыгаль также заявил, что ключевая задача, которая сегодня стоит перед Кабмином - это необходимость сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.
"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии", - отметил глава правительства.
На заседании обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.
Также все участники обсуждений подчеркнули важность создания Антикризисного энергетического штаба, который будет работать комплексно и открыто.
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