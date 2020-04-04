Шмыгаль разъяснил новые карантинные меры

У умершей была двусторонняя пневмония, при этом женщина родила недоношенного ребенка. Состояние новорожденного - средней тяжести.

В Ивано-Франковске умерла еще одна роженица с подозрением на COVID-19

Правительство Украины получило позитивный сигнал от Фонда и ждет транш в ближайшее время.

Число зараженных коронавирусом в Украине перевалило за тысячу. При этом зафиксированы уже 27 летальных исходов.

Следующую гуманитарную помощь из Китая направят прежде всего в две области, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.

Субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина и зарегистрировались в службе занятости как безработные.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Тест ПЦР дал положительный результат у военного из Киевского гарнизона, где ранее подтвердили один случай инфекции.

Выздоровели от коронавируса 25 человек - у них повторное ПЦР-тестирование дало негативный результат.

Денис Шмыгаль рассказал, можно ли ходить в парк, зачем носить с собой паспорт и какую ответственность понесут нарушители карантина.

Необходимо окончательно принять закон о банках и внести изменения в бюджет, напомнили в фонде.

"Новые карантинные ограничения вызвали в СМИ и у украинцев много вопросов. Даем ответы на самые распространенные из них. Придерживайтесь рекомендаций. Берегите себя и будьте здоровы!" - написал Шмыгаль и прикрепил инфографику с пояснениями.

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