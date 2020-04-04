04.04.2020
Шмыгаль разъяснил новые карантинные меры
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал разъяснения новых карантинных мер в Telegram в субботу, 4 апреля.
"Новые карантинные ограничения вызвали в СМИ и у украинцев много вопросов. Даем ответы на самые распространенные из них. Придерживайтесь рекомендаций. Берегите себя и будьте здоровы!" - написал Шмыгаль и прикрепил инфографику с пояснениями.
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