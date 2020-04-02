Шмыгаль собрал заседание Кабмина

Источник: Корреспондент.net

В четверг в 18:00 состоится заседание Кабинета министров. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сегодня в 18:00 должно начаться заседание правительства", - написал министр.

Он посоветовал следить за последними новостями о мерах по предупреждению распространения коронавирусной болезни на этом канале.