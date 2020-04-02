02.04.2020
Шмыгаль собрал заседание Кабмина
Источник: Корреспондент.net
В четверг в 18:00 состоится заседание Кабинета министров. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Сегодня в 18:00 должно начаться заседание правительства", - написал министр.
Он посоветовал следить за последними новостями о мерах по предупреждению распространения коронавирусной болезни на этом канале.
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