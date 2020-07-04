Шмыгаль: Уничтожим схемы в налоговой и на таможне

Источник: Корреспондент.net

Июньские поступления в госбюджет составили почти 113 млрд грн.

"А это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят об одной очень важной вещи: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", - отметил он.

Шмыгаль процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал большие поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.

"Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и в таможне", - резюмировал Шмыгаль.