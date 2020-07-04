04.07.2020
Шмыгаль: Уничтожим схемы в налоговой и на таможне
Источник: Корреспондент.net
Июньские поступления в госбюджет составили почти 113 млрд грн.
"А это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят об одной очень важной вещи: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", - отметил он.
Шмыгаль процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал большие поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.
"Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и в таможне", - резюмировал Шмыгаль.
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