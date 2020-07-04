Найти

04.07.2020

Шмыгаль: Уничтожим схемы в налоговой и на таможне

Источник: Корреспондент.net

Июньские поступления в госбюджет составили почти 113 млрд грн. 
"А это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят об одной очень важной вещи: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", - отметил он.
 
Шмыгаль процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал большие поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками. 
 
"Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и в таможне", - резюмировал Шмыгаль.
Новости раздела
Украина
04.07.2020
Степанов: Коронавирус будет преодолен
Прогнозировать примерные сроки прекращения новых случаев заболевания COVID-19 министр здравоохранения не стал.
Украина
04.07.2020
В ОП рассказали о результате переговоров в Берлине
Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей Нормандской четверки, в то же время Россия взяла паузу.
Украина
04.07.2020
В Украине более 900 случаев COVID-19 за сутки
За прошедшие 24 часа 15 человек с коронавирусом умерли, а еще 597 выздоровели. Общее число заразившихся достигло 47 677.
Украина
04.07.2020
Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ
Глава государств после консультаций с представителями банковского сектора получил три списка кандидатов на должность руководителя Нацбанка.
Украина
04.07.2020
Зеленский оценил Большую стройку на Одесчине
Глава государства ознакомился с инфраструктурными проектами, которые реализуются в Одесской области в рамках программы Большая стройка.
Украина
04.07.2020
Шмыгаль: Уничтожим схемы в налоговой и на таможне
Уже второй месяц подряд с начала года госбюджет выполняется за счет перечислений от НАК Нафтогаз Украины, ПриватБанка и Национального банка.
Украина
04.07.2020
Минобразования ищет замену дистанционной учебе
В министерстве обсуждаются запасные варианты: смешанная форма посещения школы или введение нескольких смен обучения.
Украина
03.07.2020
В Раде депутаты поссорились с Разумковым
При рассмотрении закона, который должен освободить детей из неподконтрольных территорий от ВНО в парламенте возникла потасовка между нардепами из фракций ЕС и Слуги народа.
Украина
03.07.2020
Схема в налоговой: бюджет получил 9 млрд гривен
СБУ и Минцифры установили, что система мониторинга рисков, которая используется в администрировании НДС, имела очень опасную погрешность в алгоритме работы.
Украина
03.07.2020
В офис партии в Полтаве бросили гранату - нардеп
Неизвестный бросил гранату в открытое окно офиса, расположенного на первом этаже, заявляет Кива.
Украина
03.07.2020
Елена Зеленская излечилась от коронавируса
Первую леди выписали из больницы, но она продолжит лечение осложнений двусторонней пневмонии.
Украина
03.07.2020
НБУ назвал "красные линии" после отставки Смолия
Екатерина Рожкова призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству с Нацбанком.
Минобразования ищет замену дистанционной учебе | Зеленский оценил Большую стройку на Одесчине