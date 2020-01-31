Найти

31.01.2020

Шокин заявил, что его отравили ртутью

Источник: Корреспондент.net

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

Как говорится в телесюжете, впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции: он потерял сознание на улице, а последние пять месяцев борется за жизнь.

"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - сказал Шокин.

Новости раздела
Украина
31.01.2020
Курс НБУ: гривна упала до минимума за три месяца
Официальный курс доллара вырос выше 25 грн впервые за три месяца. Последний раз он так стоил в конце октября 2019 года.
Украина
31.01.2020
Падение гривны: Нацбанк перестал покупать валюту
Центробанк за неделю потратил на поддержание гривны почти 150 миллионов долларов. За месяц гривна упала на 5,7%.
Украина
31.01.2020
Суд запретил приватизировать Центрэнерго
Хозяйственный суд Киева запретил совершать любые действия по приватизации компании, о которой премьер-министр сказал, что она в топ-приоритете по приватизации Кабмина.
Украина
31.01.2020
Долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год
В декабре 2019 года средний размер платежки за коммуналку вырос на 8% с 2044,7 грн до 2212,0 грн.
Украина
31.01.2020
Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая
Глава Кабмина также распорядился до понедельника разработать план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса и распространения коронавируса на территории Украины.
Украина
31.01.2020
Airbus обязали выплатить $4 млрд по делу о взятках
Концерн для повышения своей прибыли прибегл ко взяткам в разных странах. Сейчас компания договорилась выплатить штраф в размере $4 млрд.
Украина
31.01.2020
Шокин заявил, что его отравили ртутью
Бывший генпрокурор считает, что к его отравлению "есть возможность причастности Байдена". Сейчас дело расследует полиция Греции.
Украина
31.01.2020
Зеленский провел совещание по вопросам тарифов
Главный вопрос был посвящен тарифам на услуги теплоснабжения, а также реализации мероприятий по энергоэффективности.
Украина
30.01.2020
В Одессе ликвидировали канал торговли людьми
Организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины.
Украина
30.01.2020
Киберполиция предложила интернет-СМИ установить слежку за читателями
Ряд изданий получил письма с предложением установить на своем сайте разработанный полицией скрипт идентификации пользователей, пытающихся себя анонимизировать.
Украина
30.01.2020
Украина получила $2,5 млрд инвестиций за год
За год прямые иностранные инвестиции в Украину выросли всего на сто миллионов долларов.
Украина
30.01.2020
На территории Китая почти 600 украинцев – МИД
Речь идет о гражданах Украины, которые стоят на консульском учете. Фактическое их количество может быть значительно больше.
Зеленский провел совещание по вопросам тарифов | Airbus обязали выплатить $4 млрд по делу о взятках