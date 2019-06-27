Шоколад, кофе, пиво. Что еще уничтожит потепление

Источник: Корреспондент.net

Глобальное потепление - это не только непредсказуемая погода, таяние льдов и вымирание биологических видов. Измение климата также отразится на диете человека - любимые и привычные продукты могут исчезнуть до конца века.



Шоколад

Национального управления океанических и атмосферных исследований провело исследование, которое показало, что деревья какао, которые дают бобы для производства шоколада, скорее всего, исчезнут к 2050 году из-за изменения климата.

Несмотря на то, что какао-бобы растут в самых жарких местах на планете, они очень привередлевы. Им нужна постоянно высокие температура и влажность вохдуха, обильные осадки, высокая освещенность круглый год, весьма плодородная почва и защита от сильного ветра.

Эти деревья могут расти только в пределах 20 градусов от экватора на север или юг, на территориях с постоянной влагой и регулярными осадками. Поэтому больше половины какао-бобов производится в двух странах Западной Африки - Кот-д'Ивуар и Гана.

Глобальное потепление приведет к тому, что к 2050 году температура в обеих странах вырастет на 3,8 градуса и фермерам придется уходить в горы, территория которых - это почти полностью заповедники.

Еще в 2014 году производители шоколада предупреждали о дефиците к 2020 году. Барри Колбот, владелец одной из крупнейших компаний по производству шоколада в Цюрихе рассказал, что шоколад подорожал на четверть из-за болезней и засухи (также последствия потепления), которые уничтожили большую часть урожая.

При этом спрос растет с каждым годом. По прогнозам в 2020 уровень дефицита дойдет до одного миллиона тонн, а в 2030 - до двух миллионов.

В том же году исследование, которое провел фонд Bill & Melinda Gates, показало, что изменения климата приведут к постепенному исчезновению какао-бобов. Это сделает шоколад настолько дорогим, что в будущем он станет предметом роскоши, а не каждодневной порцией сладкого, как и черная икра.

Правда, год назад ученые из Калифорнийского университета обнадежили заявлением о том, что придумали, как сохранить будущий урожай какао. Они предлагают усовершенствовать ДНК этих растений при помощи технологии редактирования генов CRISPR.

Кофе

Изменение климата также пагубно отражается на существовании кофейных плантаций. Если тенденция глобального потепления продолжится, к концу 21 века кофе на Земле не останется заявили специалисты из Климатического института Австралии.

В 2016 году было опубликовано их исследование, в котором говорится, что уже к 2050 году количество сельскохозяйственных участков, на которых выращивается кофейное дерево, уменьшится в два раза. А к 2080 году эти растения, как полагают специалисты, полностью исчезнут.

Причиной является глобальное потепление: с ростом температуры плантации все активнее поражаются грибковыми заболеваниями. Комфортно при условии высоких температур себя чувствуют и вредители, атакующие кофейные деревья.

К примеру, в 2012 году в Центральной Америке от этого пострадала половина участков, а некоторые производители в Гватемале потеряли 85 процентов урожая.

Если современные темпы глобального потепления сохранятся, территории, на которых будут расти здоровые кофейные растения, уменьшатся. Сократится не только общий объем кофейных зерен, но также их сортовое разнообразие.

Картофель

В прошлом году из-за жаркого лета в европейских странах снизилась урожайность картофеля, который чувствует себя комфортно в прохладном климате.

Так, в Британии в некоторых регионах дождя не было в течение 58 дней. Урожайность картофеля снизилась на 25 процентов - это один из самых худших результатов за последние 60 лет.

Согласно отчету Климатической коалиции Великобритании, более 80 процентов картофеля, потребляемого в британцами, выращивается на территории страны. Однако из-за глобального потепления уже в 2050 году три четверти земель будут непригодны для этого.

"Кажется немыслимым, что обычная картошка будет считаться деликатесом. Но это станет реальностью, если не решить проблему изменения климата", - говорит Гарет Редмонд-Кинг из Всемирного фонда дикой природы.

Алкоголь

Ученые из Университета Восточной Англии совместно с колегами из Китая, Мексики и США заявили, что экстремальные погодные условия могут привести к сокращению урожая ячменя, из которого делают пиво.

Согласно наихудшему сценарию, в ближайшие годы мировое производство пива упадет на 16 процентов, или на 29 миллиардов литров. В результате стоимость янтарного напитка может увеличиться в среднем в два раза.

Больше всего от нехватки пивапострадают жители Китая, крупнейшей страны-потребителя пива.

Глобальное потепление также оставит гурманов без элитного алкоголя: производители коньяка жалуются на то, что жаркое лето меняет вкус знаменитого напитка.

Агентство Bloomberg уточняет, что под угрозой исчезновения бизнес главных игроков отрасли - Pernod Ricard, LVMH, Remy Cointreau, а также множества мелких винных домов.

По прогнозам технологов, коньяк перестанет существовать уже через 50 лет. Из-за того, что летний сезон удлиняется, виноград вызревает с низкой кислотностью и больше не подходит для производства этого напитка.

Производители коньяка опасаются, что измененный вкус отпугнет постоянных потребителей, и говорят о возможной потере всего рынка, который оценивается более чем в 3,5 миллиарда долларов.

В Шотландии - родине виски - из-за жаркого и сухого лето наблюдается нехватка пресной воды.

При этом в Бельгии, которая славится своим пивом, глобальное потепление создало условия для производства вина. Если в 2012 году было произведено чуть менее 300 тысяч литров вина, то в 2015 году этот показатель превысил уже один миллион.

Рыба

Из-за потепления Мирового океана содержание растворенного в воде кислорода падает. В результате вся рыба, особенно крупная, уменьшается в размерах - и к 2050 году должна стать короче примерно на четверть.

Потепление океана сказывается и на объемах добычи. Улов рыбы по всему миру уже сократился в среднем на пять процентов, а в Северном море - на целую треть.

Кроме того, морская вода активно поглощает содержащийся в воздухе углекислый газ и становится более кислотной, а это мешает формированию твердого панциря у раков и креветок.