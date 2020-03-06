Шоу Квартала 95 сменило язык своих новостей

Источник: Корреспондент.net

Развлекательное новостное шоу студии Квартал 95 - Чисто News сменило начало выходить на украинском языке. Первый выпуск нового сезона комедийного шоу появился на официальном YouTube-канале программы.

Первый выпуск нового сезона программы Чисто News вышел в эфир в четверг, 5 марта. Авторы шоу сообщают, что "в этом сезоне программа будет еще красивее".

В шоу появилась новая ведущая артистка шоу Женский квартал Ирина Сопонару. Она отметила, что теперь она со своим партнером Степаном Казаниным будут обговаривать новости на украинском языке.