Схождение Благодатного огня пройдет без паломников

Источник: Корреспондент.net

На схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме не пустят паломников из-за пандемии COVID-19.

"В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса", - сказано в сообщении.

При этом схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма. Обычно огонь доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину, но в этот раз верующих призывают воздержаться от посещений храмов из-за коронавируса.