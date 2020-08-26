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26.08.2020

Штаб ООС подвел итоги за месяц перемирия

Источник: Корреспондент.net

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За первый месяц перемирия ВСУ не понесли боевых потерь. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 26 августа.

Отмечается, что на большинстве участков ответственности украинских сил нарушений со стороны сепаратистов не фиксировали, но местами были задокументированы провокационные единичные неприцельные выстрелы.

Также на протяжении месяца не зафиксировали ни одного случая применения тяжелого вооружения.

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим прекращения огня.

"Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы оказать адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – добавили в штабе.

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